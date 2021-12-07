Путин запустил по видеосвязи движение на новых станциях БКЛ метро Москвы

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии запуска новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.
Путин запустил по видеосвязи движение на новых станциях БКЛ метро Москвы
  • AP

«Начинайте!» — сказал Путин.

Движение запускается на участке БКЛ от станции «Мнёвники» до «Каховской». Как сообщает РИА Новости, семь из десяти вводимых станций являются пересадочными.

Новый участок Большой кольцевой линии включает в себя 10 станций — «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», а также «Каховская», которая открыта после реконструкции.

В целом БКЛ должен будет включать в себя 31 станцию.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что после открытия новых станций Большой кольцевой линии метро порядка 100 тыс. пассажиров в час пик перейдут из наземного транспорта в подземку.

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