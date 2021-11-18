Ликсутов рассказал о перераспределении пассажиропотока после открытия БКЛ
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает kp.ru.
«За счёт Большой кольцевой линии получится сделать поездки комфортнее и быстрее во всём московском транспорте. По нашим прогнозам, с полным запуском БКЛ до 100 тыс. пассажиров в час пик перейдут из наземного городского транспорта в метро. По поручению мэра мы заранее продумываем все изменения в маршрутную сеть возле новых станций, чтобы автобусы и электробусы стали удобнее для сотен тысяч жителей», — сказал Максим Ликсутов.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.