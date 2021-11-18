Ликсутов рассказал о перераспределении пассажиропотока после открытия БКЛ

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Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что после открытия новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро порядка 100 тыс. пассажиров в час пик перейдут из наземного транспорта в подземку.
Ликсутов рассказал о перераспределении пассажиропотока после открытия БКЛ
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает kp.ru.

«За счёт Большой кольцевой линии получится сделать поездки комфортнее и быстрее во всём московском транспорте. По нашим прогнозам, с полным запуском БКЛ до 100 тыс. пассажиров в час пик перейдут из наземного городского транспорта в метро. По поручению мэра мы заранее продумываем все изменения в маршрутную сеть возле новых станций, чтобы автобусы и электробусы стали удобнее для сотен тысяч жителей», — сказал Максим Ликсутов.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве строительство БКЛ метро планируют завершить к 2024 году.

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