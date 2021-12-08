В Кремле призвали убеждать в необходимости вакцинации «в рамках здравого смысла»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо продолжать убеждать людей в необходимости вакцинации от коронавируса, но делать это «в рамках здравого смысла».
В Кремле призвали убеждать в необходимости вакцинации «в рамках здравого смысла»
  • AP

По его словам, «всё должно быть в рамках здравого смысла».

«Но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что сейчас важнейшая задача — это вакцинация населения.

При этом он отметил, что в России стараются «идти не по пути принуждения, а по пути убеждения».

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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