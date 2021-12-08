В Кремле призвали убеждать в необходимости вакцинации «в рамках здравого смысла»
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По его словам, «всё должно быть в рамках здравого смысла».
«Но то, что нужно продолжать убеждать граждан вакцинироваться, это однозначно», — сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что сейчас важнейшая задача — это вакцинация населения.
При этом он отметил, что в России стараются «идти не по пути принуждения, а по пути убеждения».
Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».