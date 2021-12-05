Путин высказался о ситуации с вакцинацией от коронавируса в России

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с главой Международной федерации общества Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой высказался о ситуации с вакцинацией от коронавируса в России.

«Важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. И мы стараемся идти не по пути принуждения, а по пути убеждения. Стараемся бороться с предрассудками, с предубеждениями, связанными с неприятием вакцинации. Надо сказать, что в целом, особенно в последнее время, видим, что это приносит нужный результат», — цитирует РИА Новости Путина.

Согласно данным на 5 декабря, за сутки в России выявили 32 602 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 801 613 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.