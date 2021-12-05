За сутки в России выявили 32 602 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 32 974 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 801 613 случаев COVID-19.

За сутки умерли 1206 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1215 пациентов. Общее число летальных исходов — 281 278.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 502 406 пациентов. За сутки выздоровели 30 593 человека, накануне — 35 182.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по итогам ноября в России наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом более чем на 20%.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.