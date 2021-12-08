Правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

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Правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы.
Правительство выделит более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«Мы сегодня выделим свыше 12 млрд рублей на повышение заработной платы работников бюджетной сферы», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он также попросил главу Минтруда Антона Котякова взять данный вопрос на контроль.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все работники бюджетной сферы должны до конца текущего года получить зарплаты в объёме, предусмотренном параметрами майских указов 2012 года.

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