Путин рассказал о зарплатах бюджетников

Все работники бюджетной сферы должны до конца текущего года получить зарплаты в объёме, предусмотренном параметрами майских указов 2012 года, заявил президент России Владимир Путин.

«Все эти согласования, о которых только что говорили, нужно провести в кратчайшие сроки, необходимые для этого решения важно принять максимально оперативно. Чтобы работники бюджетной сферы до конца текущего года получили зарплаты в том объёме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года», — приводит РИА Новости слова Путина на совещании с правительством.

По его словам, для того чтобы зарплата в бюджетной сфере не отстала от запланированных показателей, необходимо выделение дополнительных ресурсов.