Путин рассказал о зарплатах бюджетников
- AP
«Все эти согласования, о которых только что говорили, нужно провести в кратчайшие сроки, необходимые для этого решения важно принять максимально оперативно. Чтобы работники бюджетной сферы до конца текущего года получили зарплаты в том объёме, как это предусмотрено параметрами майских указов 2012 года», — приводит РИА Новости слова Путина на совещании с правительством.
По его словам, для того чтобы зарплата в бюджетной сфере не отстала от запланированных показателей, необходимо выделение дополнительных ресурсов.