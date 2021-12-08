Беглов: вакцинация в Петербурге идёт хорошими темпами

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе вакцинации в городе.
Беглов: вакцинация в Петербурге идёт хорошими темпами
  • AP

«Вакцинация в Петербурге идёт хорошими темпами. Сейчас главное — не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету. Все условия для этого есть — более 200 точек, где можно привиться, значительный запас вакцины, который постоянно пополняется», — цитирует РИА Новости Беглова.

Согласно данным, за сутки в России выявили 30 752 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 895 597 случаев COVID-19.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить