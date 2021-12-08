Беглов: вакцинация в Петербурге идёт хорошими темпами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о ходе вакцинации в городе.

«Вакцинация в Петербурге идёт хорошими темпами. Сейчас главное — не снижать их до тех пор, пока мы не приблизимся к коллективному иммунитету. Все условия для этого есть — более 200 точек, где можно привиться, значительный запас вакцины, который постоянно пополняется», — цитирует РИА Новости Беглова.

Согласно данным, за сутки в России выявили 30 752 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 895 597 случаев COVID-19.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».