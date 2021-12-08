За сутки в России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 13 октября

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За сутки в России выявили 30 752 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 31 096 заболевших. Это наименьшее число новых случаев COVID-19 с 13 октября.
За сутки в России выявили наименьшее число новых случаев COVID-19 с 13 октября
  • РИА Новости

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 895 597 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 1179 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1182 пациента. Общее число летальных исходов составило 284 823.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 602 067 пациентов. За сутки выздоровели 36 976 человек, накануне — 34 615.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снимать введённые из-за коронавируса ограничения в России «совершенно преждевременно».

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 11 российских регионах отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

Георгий Базыкин, профессор Сколковского института науки и технологий, биолог, рассказал RT об особенностях омикрон-штамма коронавируса. По словам учёного, в «омикроне» действительно много обычных точечных мутаций.

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