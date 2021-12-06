Профессор Сколтеха Базыкин рассказал об особенностях штамма «омикрон»

Короткая ссылка
Георгий Базыкин, профессор Сколковского института науки и технологий, биолог, рассказал RT об особенностях омикрон-штамма коронавируса. По словам учёного, в «омикроне» действительно много обычных точечных мутаций.

«Известно, что действительно в «омикроне» много обычных точечных мутаций, то есть замен одной буквы на другую (в геноме), которые попадают в разные регионы спайка, про которые известно, что они связаны с узнаванием иммунной системы. Скорее всего, это означает, что этот вирус менее похож на коронавирус с точки зрения нашей иммунной системы, которая уже натренировалась на других вариантах, и ей будет сложнее его узнать», — сказал Базыкин.

Он предположил, что в данном случае может потребоваться «какое-то дополнительное обучение».

«И именно об этом речь идёт, когда говорят, что, может быть, придётся модифицировать как-нибудь вакцины. Но пока что данные на этот счёт очень ограниченны и требуют дополнительных исследований», — сказал профессор.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить