Попова заявила, что снимать введённые из-за коронавируса ограничения в России рано

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что снимать введённые из-за коронавируса ограничения в России «совершенно преждевременно».

На заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 она отметила, что показатель распространения заболеваемости остаётся достаточно высоким.

«Он не снижается ниже единицы на протяжении последних десяти дней, и это тоже заставляет нас думать, что снимать какие-либо ограничительные мероприятия сегодня совершенно преждевременно», — сказала Попова.

По её словам, эпидемиологическая ситуация остаётся напряжённой.

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что в 11 российских регионах отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

RT ведёт прямую трансляцию заседания.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».