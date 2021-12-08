Власти Москвы окажут поддержку раненному при стрельбе сотруднику МФЦ
- AP
Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети «ВКонтакте».
«К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжёлое... У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети», — отметил глава столицы.
По его словам, столичные власти окажут «полную поддержку и заботу».
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооружённого злоумышленника.
Стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы.
В результате происшествия погибли два человека, четверо пострадали.