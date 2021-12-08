Власти Москвы окажут поддержку раненному при стрельбе сотруднику МФЦ

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Столичные власти окажут поддержку и всю необходимую помощь раненному при стрельбе сотруднику московского МФЦ и его семье.
Власти Москвы окажут поддержку раненному при стрельбе сотруднику МФЦ
  • AP

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, у Зайнаб, работника МФЦ, из-за пулевого ранения состояние крайне тяжёлое... У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети», — отметил глава столицы.

По его словам, столичные власти окажут «полную поддержку и заботу».

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооружённого злоумышленника.

Стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы.

В результате происшествия погибли два человека, четверо пострадали.

Возбуждено уголовное дело

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