Интерфакс: устроивший стрельбу в МФЦ имел при себе десятки патронов и более 2 млн рублей

Утроивший стрельбу в отделении МФЦ в Москве мужчина имел при себе пистолет с несколькими десятками патронов и крупную сумму денег.

Об этом Интерфаксу сообщил источник.

«В рамках расследования с места происшествия были изъяты пистолет, свыше двух десятков патронов. В его сумках нашли свыше €27 тыс. (более 2,2 млн рублей. — RT), почти две сотни долларов, а также не менее 25 тыс. рублей», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял решение представить к государственной награде московского полицейского, задержавшего в МФЦ вооружённого злоумышленника.

Стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы.

В результате происшествия погибли два человека, четверо пострадали.

Возбуждено уголовное дело.