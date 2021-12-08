В Союзе пенсионеров России прокомментировали идею увеличить отпуск работающим пенсионерам

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Дарья Ускова
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал идею директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова об увеличении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска для работающих пенсионеров до 31 календарного дня.
В Союзе пенсионеров России прокомментировали идею увеличить отпуск работающим пенсионерам
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Это хорошо, поскольку люди старшего возраста нуждаются в дополнительном отдыхе, однако вопрос может упереться в экономику», — подчеркнул эксперт.

Увеличение отпускного периода приведёт к увеличению расходов со стороны работодателя, отметил собеседник RT.

«10 млн работающих пенсионеров, часть из них достаточно высокооплачиваема, где-то четверть. Это люди, работающие в системе культуры, образования, науки. Это достаточно большие расходы бюджетных ресурсов», — пояснил Рязанский.

По его мнению, в случае законодательного закрепления данной инициативы расходы составят довольно большую сумму и, безусловно, скажутся на бюджете. Поскольку президент уже утвердил федеральный бюджет на 2022 год, ожидать реализации такого предложения не стоит, считает эксперт.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить длительность отпуска работающих пенсионеров до 31 дня.

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