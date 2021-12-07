В Кремле заявили, что переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом носили откровенный и деловой характер. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам переговоров на высшем уровне.

«В целом разговор носил откровенный и деловой характер», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

Американский лидер в начале видеоконференции с президентом России выразил надежду на скорый личный контакт.

Также Путин и Байден поручили своим командам продолжать общение по темам, которые были обсуждены в ходе переговоров на высшем уровне.