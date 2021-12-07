В Кремле заявили, что переговоры Путина и Байдена носили откровенный и деловой характер
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«В целом разговор носил откровенный и деловой характер», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.
Американский лидер в начале видеоконференции с президентом России выразил надежду на скорый личный контакт.
Также Путин и Байден поручили своим командам продолжать общение по темам, которые были обсуждены в ходе переговоров на высшем уровне.