Терапевт Чернышова рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон
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«Есть наблюдение, что, если человек стал чаще спать днём, это может быть предвестником инсульта. То есть при нарушении мозгового кровообращения человек часто или внезапно засыпает в середине дня из-за нехватки кислорода», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её словам, слишком продолжительный дневной сон может сбивать режим и приводить к бессоннице.
Как отметила Чернышова, нужно отследить, нет ли связи, что человек днём отдохнул, поспал, а потом до утра не может уснуть.
«Если возникла потребность, днём нужно спать не более двух часов», — пояснила врач.
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