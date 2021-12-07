Терапевт Чернышова рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон.

«Есть наблюдение, что, если человек стал чаще спать днём, это может быть предвестником инсульта. То есть при нарушении мозгового кровообращения человек часто или внезапно засыпает в середине дня из-за нехватки кислорода», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, слишком продолжительный дневной сон может сбивать режим и приводить к бессоннице.

Как отметила Чернышова, нужно отследить, нет ли связи, что человек днём отдохнул, поспал, а потом до утра не может уснуть.

«Если возникла потребность, днём нужно спать не более двух часов», — пояснила врач.

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