Терапевт Чернышова рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон.
Терапевт Чернышова рассказала, в каких случаях может быть вреден дневной сон
  • globallookpress.com
  • © Ute Grabowsky/photothek.net

«Есть наблюдение, что, если человек стал чаще спать днём, это может быть предвестником инсульта. То есть при нарушении мозгового кровообращения человек часто или внезапно засыпает в середине дня из-за нехватки кислорода», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, слишком продолжительный дневной сон может сбивать режим и приводить к бессоннице.

Как отметила Чернышова, нужно отследить, нет ли связи, что человек днём отдохнул, поспал, а потом до утра не может уснуть.

«Если возникла потребность, днём нужно спать не более двух часов», — пояснила врач.

Как сообщал сайт «Аргументы и Факты, Алексей Мелёхин, кандидат психологических наук, сомнолог, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, рассказал, как бороться с джетлагом — синдромом смены часового пояса.

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