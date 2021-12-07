Психолог Мелёхин рассказал, как бороться с джетлагом

Алексей Мелёхин, кандидат психологических наук, сомнолог, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, рассказал, как бороться с джетлагом — синдромом смены часового пояса.

«Во-первых, нужно сохранять один и тот же ритм сна. Во-вторых, нельзя использовать лекарства стимулирующего ряда, успокаивающие и снотворное», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Мелёхина, также необходимо снизить приём кофеиносодержащих напитков, даже если человек прибыл из «разительно отличающегося часового пояса».

Как считает эксперт, лучшее решение — физическая активность, прогулка.

«Следует исключить дневной сон. Кроме того, не следует погружать себя в воронку дел, то есть сразу же с трапа самолёта бежать и делать все дела тут же и быстро. Очень важно дать своей нервной системе время, чтобы перестроиться», — советует он.

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