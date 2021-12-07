Врач заявил, что операция раненной при стрельбе в МФЦ в Москве девочки прошла успешно
- © Павел Лисицын
- РИА Новости
По его словам, при поступлении медики оценили состояние ребёнка как средней тяжести, девочка была в сознании.
«При осмотре (обнаружили. — RT) огнестрельное сквозное ранение шеи справа... Потребовались первичная хирургическая обработка и ушивание раны. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический», — приводит РИА Новости заявление врача.
Ранее стало известно, что стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы.
В МВД России уточнили, что в результате ЧП ранение получила десятилетняя девочка.