Врач заявил, что операция раненной при стрельбе в МФЦ в Москве девочки прошла успешно

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Операция раненной при стрельбе в московском МФЦ девочки прошла успешно, выписка ожидается к концу недели. Об этом заявил главный врач Морозовской детской больницы Валерий Горев.
Врач заявил, что операция раненной при стрельбе в МФЦ в Москве девочки прошла успешно
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

По его словам, при поступлении медики оценили состояние ребёнка как средней тяжести, девочка была в сознании.

«При осмотре (обнаружили. — RT) огнестрельное сквозное ранение шеи справа... Потребовались первичная хирургическая обработка и ушивание раны. Операция носила достаточно простой характер, в большей степени косметический», — приводит РИА Новости заявление врача.

Ранее стало известно, что стрельбу в МФЦ в Москве открыл 45-летний житель столицы.

В МВД России уточнили, что в результате ЧП ранение получила десятилетняя девочка.

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