В Качканаре создали центр по раннему выявлению онкозаболеваний

Короткая ссылка
В Качканаре создали диагностический центр по раннему выявлению онкозаболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.
В Качканаре создали центр по раннему выявлению онкозаболеваний
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу компании «Евраз».

«Качканар — единственный в Свердловской области город с населением меньше 50 тыс. человек, где центральная городская больница укомплектована таким диагностическим оборудованием», — заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Медцентр создан по соглашению между администрацией Качканарского городского округа, правительством Свердловской области и «Евразом».

Как отметил исполнительный директор компании Александр Принев, во время пандемии забота о здоровье и ранняя диагностика заболеваний особенно важны.

Ранее, как сообщал kp.ru, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн рассказал о последствиях пандемии для онкологической службы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить