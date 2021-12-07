В Качканаре создали центр по раннему выявлению онкозаболеваний
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу компании «Евраз».
«Качканар — единственный в Свердловской области город с населением меньше 50 тыс. человек, где центральная городская больница укомплектована таким диагностическим оборудованием», — заявил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.
Медцентр создан по соглашению между администрацией Качканарского городского округа, правительством Свердловской области и «Евразом».
Как отметил исполнительный директор компании Александр Принев, во время пандемии забота о здоровье и ранняя диагностика заболеваний особенно важны.
Ранее, как сообщал kp.ru, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн рассказал о последствиях пандемии для онкологической службы.