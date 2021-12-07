Интерфакс: в сумке стрелявшего в московском МФЦ не нашли взрывных устройств

В сумке мужчины, устроившего стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы, не обнаружили взрывных устройств.

«Бесхозная сумка проверена. Взрывных устройств не найдено», — заявил источник.

Ранее источник агентства заявил, что на месте стрельбы в МФЦ нашли пистолет и сумку с торчащими из неё проводами.

7 декабря в результате стрельбы в МФЦ в Москве погибли два человека. Ещё трое получили ранения, в том числе десятилетняя девочка.

Возбуждено уголовное дело. Стрелявшего задержали. По информации источника RT, это 45-летний военный пенсионер.