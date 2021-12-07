Интерфакс: в сумке стрелявшего в московском МФЦ не нашли взрывных устройств

Короткая ссылка
В сумке мужчины, устроившего стрельбу в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы, не обнаружили взрывных устройств.
Интерфакс: в сумке стрелявшего в московском МФЦ не нашли взрывных устройств
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Бесхозная сумка проверена. Взрывных устройств не найдено», — заявил источник.

Ранее источник агентства заявил, что на месте стрельбы в МФЦ нашли пистолет и сумку с торчащими из неё проводами.

7 декабря в результате стрельбы в МФЦ в Москве погибли два человека. Ещё трое получили ранения, в том числе десятилетняя девочка. 

Возбуждено уголовное дело. Стрелявшего задержали. По информации источника RT, это 45-летний военный пенсионер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить