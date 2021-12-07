Интерфакс: в сумке стрелявшего в московском МФЦ не нашли взрывных устройств
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- РИА Новости
«Бесхозная сумка проверена. Взрывных устройств не найдено», — заявил источник.
Ранее источник агентства заявил, что на месте стрельбы в МФЦ нашли пистолет и сумку с торчащими из неё проводами.
7 декабря в результате стрельбы в МФЦ в Москве погибли два человека. Ещё трое получили ранения, в том числе десятилетняя девочка.
Возбуждено уголовное дело. Стрелявшего задержали. По информации источника RT, это 45-летний военный пенсионер.