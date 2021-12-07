Интерфакс: на месте стрельбы в МФЦ нашли пистолет и сумку с торчащими проводами

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Мужчина, напавший на людей в многофункциональном центре на юго-востоке Москвы, стрелял из незарегистрированного пистолета «Глок», также на месте нашли сумку с торчащими из неё проводами.
Интерфакс: на месте стрельбы в МФЦ нашли пистолет и сумку с торчащими проводами
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

«На месте происшествия найдены пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода», — сказал он.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что в сумке находится взрывное устройство. Из здания эвакуировали людей.

Ранее официальный представитель российского МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу в многофункциональном центре в Москве, был обезврежен сотрудником подразделения УВМ ГУ МВД России.

В результате стрельбы погибли два человека, ранены ещё трое, в том числе десятилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело.

Life.ru опубликовал список погибших и пострадавших в результате стрельбы в московском МФЦ.

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