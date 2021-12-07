Интерфакс: на месте стрельбы в МФЦ нашли пистолет и сумку с торчащими проводами
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- РИА Новости
Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.
«На месте происшествия найдены пистолет «Глок» и сумка, из которой торчат провода», — сказал он.
Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что в сумке находится взрывное устройство. Из здания эвакуировали людей.
Ранее официальный представитель российского МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина, устроивший стрельбу в многофункциональном центре в Москве, был обезврежен сотрудником подразделения УВМ ГУ МВД России.
В результате стрельбы погибли два человека, ранены ещё трое, в том числе десятилетняя девочка. Возбуждено уголовное дело.
Life.ru опубликовал список погибших и пострадавших в результате стрельбы в московском МФЦ.