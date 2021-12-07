Володин предложил публиковать данные о средней зарплате по регионам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минтруда Антону Котякову публиковать данные о средних зарплатах в России не только по отраслям, но и по регионам.

«Можно ли, когда вы говорите или ваши коллеги о средних заработных платах, руководствоваться, где это, в каком регионе. И показывать минимальную среднюю заработную плату и максимальную. В каком регионе минимальная, в каком — максимальная», — приводит РИА Новости слова Володин на пленарном заседании.

Он отметил, что Россия — «огромная» страна и ситуация в регионах разная.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году.