Володин предложил публиковать данные о средней зарплате по регионам
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«Можно ли, когда вы говорите или ваши коллеги о средних заработных платах, руководствоваться, где это, в каком регионе. И показывать минимальную среднюю заработную плату и максимальную. В каком регионе минимальная, в каком — максимальная», — приводит РИА Новости слова Володин на пленарном заседании.
Он отметил, что Россия — «огромная» страна и ситуация в регионах разная.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей в 2022 году.