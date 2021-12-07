На шахте «Листвяжная» продолжается поиск погибших

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В пресс-службе МЧС России заявили о продолжении поисковых работ после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Поисковые работы на шахте«»Листвяжная» в Кемеровской области продолжаются», — передаёт РИА Новости сообщение.

Уточняется, что 890 м горных выработок ещё остаются необследованными.

Работы по откачке воды, отбору проб воздуха и восстановлению вентиляционных сооружений проводятся круглосуточно. 

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

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