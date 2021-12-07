На шахте «Листвяжная» продолжается поиск погибших

В пресс-службе МЧС России заявили о продолжении поисковых работ после аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«Поисковые работы на шахте«»Листвяжная» в Кемеровской области продолжаются», — передаёт РИА Новости сообщение. Уточняется, что 890 м горных выработок ещё остаются необследованными. Работы по откачке воды, отбору проб воздуха и восстановлению вентиляционных сооружений проводятся круглосуточно. ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106. Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.