Депутат Госдумы Хамзаев призвал ограничить продажу алкоголя на Новый год

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил во время новогодних праздников ввести ограничения на продажу алкоголя, а все культурные мероприятия сделать на этот период бесплатными.

«Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

По его мнению, все культурно-досуговые мероприятия должны быть на данный период бесплатными.

«На новогодние праздники все кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы должны быть бесплатными для наших граждан», — предложил Хамзаев.

Соответствующий запрос он намеревается направить в Министерство культуры до конца текущего года.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество: разрешить продажу алкоголя после 23:00. Подробнее  —в материале RT.

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