На побережье Чукотки ожидается ураганный ветер до 34 м/с

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В региональном управлении МЧС России по Чукотскому АО предупредили, что 7 декабря на побережье Чукотки ожидается ураганный ветер с порывами до 34 м/с .
На побережье Чукотки ожидается ураганный ветер до 34 м/с
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«На побережье Чукотского моря... порывы 29—34 м/с с метелью», — сообщает пресс-служба ведомства.

Жителям региона советуют при выезде за пределы населённых пунктов руководствоваться метеоусловиями и прогнозами, а также информировать близких о пути следования и примерном времени возвращения.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU сообщил, что «в Якутии, в Оймяконе, 7—8 декабря ожидается 60—62 градуса мороза».

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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