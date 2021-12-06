Метеоролог сообщил, что в Якутии ожидается похолодание до -62 °С

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU сообщил, что «в Якутии, в Оймяконе, 7—8 декабря ожидается 60—62 градуса мороза».

«Не помню, чтобы в начале декабря там были такие морозы», — заявил он.

Шувалов сообщил, что «в Верхоянске ожидается -53...-56 °С».

«Связано это с устойчивым сохранением области высокого давления и постоянным эффектом радиационного выхолаживания. Идет постоянное понижение температуры», — пояснил метеоролог.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.