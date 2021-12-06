В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО американского школьного учителя

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RT
Американец Марк Фогель, работавший учителем истории в одной из московских англоязычных школ, оказался в СИЗО-5 по обвинению в контрабанде марихуаны. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Александр Хуруджи, посетивший изолятор с проверкой.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО американского школьного учителя
  • РИА Новости

«В четырёхместной камере мы обнаружили американца Марка Фогеля, который рассказал, что в августе 2021 года его арестовали в Москве за провоз 17 г марихуаны», — сказал Хуруджи. 

По его словам, американец настаивает, что марихуана была «медицинской». 

«Он утверждает, что марихуану ему в США выписал врач, что якобы подтверждается записью в медкарте», — уточнил собеседник RT. 

Членам ОНК Марк Фогель объяснил, что перенёс операции на позвоночнике и препарат ему был нужен для облегчения последствий хирургического вмешательства. Американец также заявил, что не знал о существующем в России запрете на «медицинскую марихуану» и «читал в СМИ нечто другое». 

Фогель находится в четырёхместной камере с телевизором. 

«Ему повезло с соседями. Среди них, в частности, директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России», экс-глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов и ещё двое обвиняемых в экономических преступлениях», — сказал представитель ОНК.

По его словам, «они владеют английским языком, и вообще интеллигентные люди».

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