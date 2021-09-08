Экс-глава СБР Кравцов пожаловался ОНК на ухудшение здоровья в СИЗО

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RT
Арестованный по подозрению в растрате экс-президент Союза биатлонистов России, начальник Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов сообщил членам ОНК Москвы, что за время содержания под стражей состояние его здоровья ухудшилось.
Экс-глава СБР Кравцов пожаловался ОНК на ухудшение здоровья в СИЗО
  • РИА Новости

В частности, он рассказал правозащитникам, что у него с июля немеют ноги. 

«От коленей до щиколоток не чувствую ног. Меня осматривали невролог и хирург, но назначенное лечение эффекта не дало», — привёл правозащитник слова 69-летнего Кравцова. 

Арестованный утверждает, что в условиях изолятора необходимую медпомощь ему оказать не смогут. При этом он подчеркнул, что не имеет претензий к администрации СИЗО. 

«Камера хорошая, чистая, кровати одноярусные, телевизор и холодильник есть», — сказал он членам комиссии. 

Александр Кравцов был арестован в сентябре 2020 года. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере.

По словам Кравцова, вменяемая ему сумма ущерба — 12 млн рублей. Членам ОНК он неоднократно заявлял, что вину не признаёт.

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