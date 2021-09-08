Экс-глава СБР Кравцов пожаловался ОНК на ухудшение здоровья в СИЗО
- РИА Новости
В частности, он рассказал правозащитникам, что у него с июля немеют ноги.
«От коленей до щиколоток не чувствую ног. Меня осматривали невролог и хирург, но назначенное лечение эффекта не дало», — привёл правозащитник слова 69-летнего Кравцова.
Арестованный утверждает, что в условиях изолятора необходимую медпомощь ему оказать не смогут. При этом он подчеркнул, что не имеет претензий к администрации СИЗО.
«Камера хорошая, чистая, кровати одноярусные, телевизор и холодильник есть», — сказал он членам комиссии.
Александр Кравцов был арестован в сентябре 2020 года. Он обвиняется в растрате в особо крупном размере.
По словам Кравцова, вменяемая ему сумма ущерба — 12 млн рублей. Членам ОНК он неоднократно заявлял, что вину не признаёт.