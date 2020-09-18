В ОНК Москвы сообщили об отказе экс-главы СБР Кравцова признать вину

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RT
Задержанный по подозрению в растрате экс-президент Союза биатлонистов России, начальник Центра спортивной подготовки сборных команд России Александр Кравцов заявил, что не признаёт вины. Свой арест он связывает с отказом уйти в отставку. Об этом сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший его в ИВС на Петровке.
В ОНК Москвы сообщили об отказе экс-главы СБР Кравцова признать вину
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Меня подозревают в том, что я взял на работу «мёртвые души» — людей, которые получали зарплату, но не работали», — цитирует Клин Кравцова. 

В списке этих людей, по словам задержанного, высококвалифицированные специалисты. 

«В частности, занимавшие в прошлом посты вице-президентов Олимпийского комитета России, которых я взял на работу в Экспертный совет с возможностью командировок, доктор наук, ведущий эксперт по биохимии крови, две мои дочери, одна тренер по горным лыжам, другая — по практической стрельбе», — сказал Кравцов правозащитнику. 

Кравцов также сообщил ОНК, что Генпрокуратура России и Федеральное казначейство в 2018 и 2019 годах проводили проверки по данным фактам, и нарушений выявлено не было. 

По словам экс-главы СБР, ведомственная комиссия по конфликту интересов рассматривала вопрос о работе его дочерей и также не нашла нарушений, поскольку отец не был их непосредственным начальником. 

«Своё задержание глава Центра подготовки сборных объясняет поступившим ему две недели назад предложением уйти в отставку в связи с международным антидопинговым расследованием, и как выразились, по его словам, беседовавшие с ним силовики «возможными репутационными рисками», — сказал Клин. 

«Я отказался уйти, я знал, что за мной придут, так и случилось — 16 сентября пришли с ОМОНом», — процитировал Кравцова правозащитник. 

По его словам, чиновник содержится в трёхместной камере, двое его соседей обвиняются в мошенничестве, но не в сфере предпринимательской деятельности. 

17 сентября сообщалось, что Кравцов был задержан по делу о растрате в особо крупном размере.

Позже министр спорта России Олег Матыцин заявил, что задержание Кравцова не отразится на подготовке сборных команд страны.

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