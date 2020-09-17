Матыцин заявил, что задержание Кравцова не отразится на подготовке сборных команд России

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о задержании начальника Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова.
Матыцин заявил, что задержание Кравцова не отразится на подготовке сборных команд России
  • РИА Новости

«Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны, Минспорт готов оказать содействие органам предварительного расследования», — говорится в заявлении Матыцина, текст которого был предоставлен пресс-службой министерства.

Как он отметил, Минспорт гарантирует, что подготовка членов сборных команд России будет продолжена в установленном порядке.

«Проведение органами предварительного расследования следственных действий никак не отразится на качестве и сроках данной подготовки», — заключил министр.

Ранее сообщалось, что в приёмной экс-главы СБР Кравцова опровергли информацию о его задержании.

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