Матыцин заявил, что задержание Кравцова не отразится на подготовке сборных команд России

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию о задержании начальника Центра спортивной подготовки сборных команд России Александра Кравцова.

«Выражаем уверенность, что в ходе предварительного расследования будут достоверно установлены все фактические обстоятельства дела. Со своей стороны, Минспорт готов оказать содействие органам предварительного расследования», — говорится в заявлении Матыцина, текст которого был предоставлен пресс-службой министерства.

Как он отметил, Минспорт гарантирует, что подготовка членов сборных команд России будет продолжена в установленном порядке.

«Проведение органами предварительного расследования следственных действий никак не отразится на качестве и сроках данной подготовки», — заключил министр.

Ранее сообщалось, что в приёмной экс-главы СБР Кравцова опровергли информацию о его задержании.