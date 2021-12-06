Главврач больницы имени Филатова сообщил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 за неделю
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«За прошедшую неделю количество поступающих пациентов ещё снизилось — госпитализированы 810 человек. 37% из них проходили лечение в отделениях реанимации. 17% больных находились на аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Как видите, тяжесть течения болезни сохраняется», — написал он в Telegram.
Вечорко заявил, что лишь 1% поступивших в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии прошли вакцинацию от коронавируса.
Ранее врач-иммунолог кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU дала рекомендации по вакцинации.