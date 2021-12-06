Дети погибших в Кузбассе шахтёров будут получать ежемесячные пособия до совершеннолетия

Дети шахтёров, погибших в результате аварии в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, будут получать от предприятия ежемесячные пособия по 25 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе шахты.

«Принято решение о выплате ежемесячного пособия в размере 25 тыс. рублей на каждого ребёнка из семей погибших шахтёров до их совершеннолетия», — рассказали ТАСС на предприятии. Такая мера финансовой поддержки будет действовать в дополнение к ранее объявленным, подчеркнули там.

С 29 ноября шахта выплатила порядка 416 млн рублей компенсаций, от предприятия семьи погибших получают по 2 млн рублей, а также по 1 млн рублей выплачивается каждому из членов семьи погибших. В среднем это около 6 млн рублей на семью, пишет агентство.

Также будет оплачено обучение детей из семей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях, приобретено жильё или улучшены жилищные условия. В зависимости от ситуации будут погашены кредиты в банках.

Семьи погибших горноспасателей также получили компенсации, говорится в сообщении.

«Из 51 семьи погибших выплаты произведены 50 семьям. По решению одной из семей выплаты будут произведены после того, как тело погибшего поднимут на поверхность. Кроме того, решён вопрос о приобретении 52 квартир для членов семей погибших», — уточнили на предприятии.

ЧП произошло 25 ноября. Погиб 51 человек.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте.

Глава государства рассказал, что, по информации следствия, причиной трагедии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.