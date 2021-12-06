В Минсельхозе рассказали о мерах для увеличения объёма производства картофеля в России

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Минсельхоз России сообщил, что увеличение площадей по выращиванию картофеля создаёт хорошие предпосылки для наращивания объёма производства этой культуры в 2022 году.
В Минсельхозе рассказали о мерах для увеличения объёма производства картофеля в России
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«Согласно информации, представленной региональными органами управления АПК, в 2022 году в организованном секторе планируется увеличить площади посадки картофеля на 20 тыс. га», — цитирует ТАСС сообщение.

В ведомстве добавили, что в целом на ускоренное развитие овощеводческой отрасли планируется дополнительно направить около 5 млрд рублей в 2022 году.

Предусмотрено увеличение финансирования на последующие годы.

В Минсельхозе добавили, что это позволит нарастить объём производства картофеля и овощей в организованном секторе на 15%.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что увеличение мощностей по переработке картофеля в России на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи грозят дефицитом местных клубней для потребителей в 2022 году.

Как уточняет издание со ссылкой на источники, о риске дефицита российского столового картофеля председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин предупредил на совещании в Минсельхозе 3 декабря.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин прокомментировал ситуацию с урожаем картофеля в России.

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