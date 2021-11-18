В Госдуме прокомментировали ситуацию с урожаем картофеля в России

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Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин прокомментировал ситуацию с урожаем картофеля в России.
В Госдуме прокомментировали ситуацию с урожаем картофеля в России
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«В этом году мы произвели 6,6 млн тонн картофеля в крупных хозяйствах. По овощам и плодам у нас есть превышение к прошлому году, по семечковым и по косточковым. Взять прошлый год и этот год — небольшое количество картофеля и овощей мы закупаем», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в настоящее время цена на картофель составляет около 20 рублей, на овощи — от 16 до 20 рублей.

В свою очередь, основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в беседе с радио Sputnik отметил, что себестоимость сельскохозяйственных культур возросла по ряду причин.

«Растут цены на горюче-смазочные материалы, растут цены на оборудование и машины, необходимые для сбора урожая. Но самое главное — очень серьёзно подорожала рабочая сила», — пояснил эксперт.

Как предположил Федяков, дополнительные закупки картофеля в странах СНГ могут привести к снижению цен.

Ранее СМИ сообщили, что Россия намерена закупать больше картофеля в странах СНГ.

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