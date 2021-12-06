Минстрой России разъяснил ситуацию со штрафами за самовольное остекление балконов

Министерство строительства и ЖКХ России объяснило, что штрафы за самовольное остекление балконов для граждан существовали и прежде, это не является нововведением.

«Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Уточняется, что ключевым отличием нового документа от действующих правил является то, что требования к пользованию жилыми помещениями предъявляются не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы, член Комитета по ЖКХ ТПП России Константин Крохин рассказал «Вечерней Москве», что неоднозначная формулировка в предыдущих редакциях Минстроя о правилах пользования жилым помещением нередко становилась причиной судебных споров между коммунальщиками и владельцами.

В конце августа заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице за семь месяцев текущего года число обращений по согласованию перепланировки, оформленных онлайн, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Услуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид 21 августа 2020 года.