С 1 марта в России начнут штрафовать за самовольное остекление балкона
«С 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку сайдингом или остекление балкона», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Это предусматривает приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
С 1 марта корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях.
Штраф за нарушение составит пять тыс. руб.
24 ноября стало известно, что правительство России поддерживает законопроект об увеличении штрафов для зацеперов.