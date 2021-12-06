С 1 марта в России начнут штрафовать за самовольное остекление балкона

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С 1 марта 2022 года в России начнут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона, сообщает издание Readovka.

«С 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку сайдингом или остекление балкона», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Это предусматривает приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 1 марта корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях.

Штраф за нарушение составит пять тыс. руб.

24 ноября стало известно, что правительство России поддерживает законопроект об увеличении штрафов для зацеперов.

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