С 1 марта в России начнут штрафовать за самовольное остекление балкона

С 1 марта 2022 года в России начнут штрафовать за самовольную обшивку или остекление балкона, сообщает издание Readovka.

«С 2022 года россиян начнут штрафовать за обшивку сайдингом или остекление балкона», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

Это предусматривает приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

С 1 марта корректировки необходимо будет согласовывать в специальных инстанциях.

Штраф за нарушение составит пять тыс. руб.

24 ноября стало известно, что правительство России поддерживает законопроект об увеличении штрафов для зацеперов.