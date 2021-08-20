В Москве вдвое увеличилось число онлайн-обращений на перепланировку

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице за семь месяцев текущего года число обращений по согласованию перепланировки, оформленных онлайн, увеличилось в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Услуга по оформлению перепланировки — одна из самых популярных: за семь месяцев этого года поступило более 20 тыс. таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения», — рассказал вице-мэр.

Услуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид 21 августа 2020 года.

Ранее телеканал «360» сообщал, что работу МФЦ Подмосковья с начала года оценили 450 тыс. жителей. Порядка 96% опрошенных поставили оценку «отлично».