РБК: в России более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах

В России около 36,5% врачей выступили против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, ещё 17% медиков поддержали ужесточение законов о QR-кодах.

Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, проведённый мобильным приложением «Справочник врача».

В исследовании, посвящённом отношению медиков к законопроекту о QR-кодах, обязательной вакцинации и вакцинной кампании, приняли участие 3079 врачей из всех регионов России.

Согласно результатам опроса, более 36,5% опрошенных выступили против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, 24,6% полностью поддерживают законопроект в текущем виде.

Как отмечается, 17% врачей поддержали введённые меры, но с условием, что предлагаемые ограничения будут расширены.

Ещё 21,9% опрошенных согласны поддержать проект, но только если предлагаемые ограничения будут сокращены.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ призвал к скорейшему введению в России системы QR-кодов на федеральном уровне.