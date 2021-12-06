РБК: в России более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах
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Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, проведённый мобильным приложением «Справочник врача».
В исследовании, посвящённом отношению медиков к законопроекту о QR-кодах, обязательной вакцинации и вакцинной кампании, приняли участие 3079 врачей из всех регионов России.
Согласно результатам опроса, более 36,5% опрошенных выступили против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, 24,6% полностью поддерживают законопроект в текущем виде.
Как отмечается, 17% врачей поддержали введённые меры, но с условием, что предлагаемые ограничения будут расширены.
Ещё 21,9% опрошенных согласны поддержать проект, но только если предлагаемые ограничения будут сокращены.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ призвал к скорейшему введению в России системы QR-кодов на федеральном уровне.