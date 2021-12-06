РБК: в России более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах

Короткая ссылка
В России около 36,5% врачей выступили против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, ещё 17% медиков поддержали ужесточение законов о QR-кодах.
РБК: в России более 17% врачей выступили за ужесточение законопроектов о QR-кодах
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос, проведённый мобильным приложением «Справочник врача».

В исследовании, посвящённом отношению медиков к законопроекту о QR-кодах, обязательной вакцинации и вакцинной кампании, приняли участие 3079 врачей из всех регионов России.

Согласно результатам опроса, более 36,5% опрошенных выступили против законопроектов о QR-кодах с ограничениями для непривитых, 24,6% полностью поддерживают законопроект в текущем виде.

Как отмечается, 17% врачей поддержали введённые меры, но с условием, что предлагаемые ограничения будут расширены.

Ещё 21,9% опрошенных согласны поддержать проект, но только если предлагаемые ограничения будут сокращены.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала НТВ призвал к скорейшему введению в России системы QR-кодов на федеральном уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить