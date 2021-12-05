В Госдуме призвали читать Минские соглашения «не через строчку»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT заявление замминистра иностранных дел России Александра Грушко о том, что обвинения в адрес России в невыполнении Минских соглашений абсурдны.

«Все, кто говорит о Минских соглашениях: очень важно, чтобы они читали не через строчку, а прямо буквально, а если буквально читать Минские соглашения, там видно, кто и за что отвечает и от кого зависит выполнение Минских соглашений», — отметил Шхагошев.

Депутат подчеркнул, что Киев «не хочет реализовывать Минские соглашения и постоянно поддерживает напряжение».

«Я считаю, что без Минских соглашений разрешить проблему невозможно, и я не вижу никаких альтернатив», — заключил парламентарий.

Ранее Грушко заявил, что обвинения в адрес России в невыполнении обязательств по Минским соглашениям абсурдны.

Он отметил, что таких обязательств попросту не существует.

3 декабря госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США считают исполнение Минских соглашений способом преодолеть растущую напряжённость вокруг Украины.