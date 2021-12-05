Путин прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе

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Российский президент Владимир Путин в рамках беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой прокомментировал миграционную ситуацию на белорусско-польской границе.
Путин прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе
  • AP

«Что касается ситуации на белорусско-польской границе — да, она имеет место быть. Но здесь очень важно следовать тем принципам и правилам, которых всегда придерживался Красный Крест и Красный Полумесяц… Деполитизировать ситуацию. Ни в коем случае нельзя её политизировать», — цитирует РИА Новости заявление главы государства.

Президент также выразил надежду, что «ситуация будет на польско-белорусской границе постепенно разряжаться и придёт в норму», — заявил президент России.

Ранее глава Красного Креста в эфире RT прокомментировал миграционный кризис на польско-белорусской границе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск постарается решить вопрос с мигрантами до конца года.

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