Путин: около 200 млн человек привились от COVID-19 российской вакциной

Президент России Владимир Путин в рамках беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой заявил, что порядка 200 млн человек уже привились от коронавирусной инфекции COVID-19 российской вакциной.

«Уже сегодня где-то около 200 млн человек получили прививки с помощью нашей вакцины. Но нужно всё-таки добиться того, чтобы люди, которые привились российской вакциной «Спутник V», имели возможность так же, как и люди, привитые другими вакцинами, свободно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами, так скажем, в глобальном смысле, человечества», — цитирует его ТАСС.

Как отметил президент России, крайне важно, чтобы вакцинированные российскими вакцинами «не были бы ущемлены никак в правах», включая право «на передвижение через границы государств мира».

Ранее Путин заявил о распространении в мире «вакцинного национализма».

3 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с Латвийским радио заявил, что страна получила «очень хороший опыт» применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».