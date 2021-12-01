Путин заявил о распространении в мире «вакцинного национализма»

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Президент России Владимир Путин заявил о распространении в мире «вакцинного национализма».
Путин заявил о распространении в мире «вакцинного национализма»
  • AP

Он отметил, что «коварная инфекция далеко не побеждена», а справиться с ней в одной отдельно взятой стране не получится.

«К сожалению... уже в ходу термин «вакцинный национализм», который, увы, отражает реальное положение дел не только на коммерческом рынке вакцин, но и в вопросах оказания содействия нуждающимся странам», — сказал Путин.

По его словам, без совместных усилий международного сообщества «не получится добиваться успехов ни в борьбе с пандемиями, ни в противодействии терроризму и преступности, ни в обеспечении устойчивого развития».

В июле президент Филиппин Родриго Дутерте выразил обеспокоенность доступом развивающихся стран к вакцинам от коронавируса, отметив необходимость положить конец «вакцинному национализму».

Он заявил, что, несмотря на обязательства стран действовать сообща в борьбе с COVID-19, преодоление пандемии превратилось в «гонку за иммунитет». 

В конце сентября CША и Евросоюз сообщили, что запускают партнёрство с целью передачи вакцин от коронавируса странам с низкими доходами.

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