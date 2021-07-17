Президент Филиппин призвал положить конец «вакцинному национализму»

Президент Филиппин Родриго Дутерте выразил обеспокоенность доступом развивающихся стран к вакцинам от коронавируса, отметив необходимость положить конец «вакцинному национализму».

Об этом сообщает Manila Bulletin.

Государственный лидер заявил, что несмотря на обязательства стран действовать сообща в борьбе с COVID-19, преодоление пандемии превратилось в «гонку за иммунитет». Дутерте сослался на разный уровень доступа к вакцинам, из-за которого развивающиеся страны не могут получить необходимого количества препаратов для борьбы с коронавирусом.

«Мы знаем, что более 80% вакцин против COVID-19 были отправлены в богатые страны, в результате чего у развивающихся стран осталось так мало возможностей (для борьбы с коронавирусом. — RT). Необходимо исправить большой дисбаланс в доступе к вакцинам. Необходимо положить конец вакцинному национализму», — сказал он.

Президент России Владимир Путин назвал эпидемиологическую ситуацию в мире сложной и заверил, что страна готова к сотрудничеству с АТЭС по организации массовой иммунизации населения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил о необходимости увеличить объёмы производства вакцин от коронавируса.