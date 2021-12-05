Мурашко: пока нет данных, какой вариант COVID-19 выявлен у прилетевших в Россию из ЮАР
- РИА Новости
«Пока нет», — цитирует РИА Новости слова Мурашко.
Он добавил, что в настоящее время проводится расшифровка данных.
Ранее стало известно, что у девяти вернувшихся в Россию из ЮАР россиян диагностировали коронавирус, штамм устанавливается.
4 декабря президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой вопросы двусторонней повестки и противостояние пандемии COVID-19, включая борьбу с новым штаммом коронавируса «омикрон».