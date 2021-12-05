Мурашко: пока нет данных, какой вариант COVID-19 выявлен у прилетевших в Россию из ЮАР

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на данный момент нет данных, какой штамм коронавируса обнаружен у россиян, прилетевших в Россию из Южно-Африканской Республики (ЮАР).

РИА Новости