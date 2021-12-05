Мурашко: пока нет данных, какой вариант COVID-19 выявлен у прилетевших в Россию из ЮАР

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Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что на данный момент нет данных, какой штамм коронавируса обнаружен у россиян, прилетевших в Россию из Южно-Африканской Республики (ЮАР).
Мурашко: пока нет данных, какой вариант COVID-19 выявлен у прилетевших в Россию из ЮАР
  • РИА Новости

«Пока нет», — цитирует РИА Новости слова Мурашко.

Он добавил, что в настоящее время проводится расшифровка данных.

Ранее стало известно, что у девяти вернувшихся в Россию из ЮАР россиян диагностировали коронавирус, штамм устанавливается.

4 декабря президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой вопросы двусторонней повестки и противостояние пандемии COVID-19, включая борьбу с новым штаммом коронавируса «омикрон».

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