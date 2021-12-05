У девяти вернувшихся из ЮАР россиян подтвердили коронавирус

У девяти вернувшихся в Россию из ЮАР россиян диагностировали коронавирус, штамм устанавливается, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России, ранее размещённых в обсерваторе», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что всех прибывших с положительным результатом теста госпитализировали, пациенты находятся под медицинским наблюдением.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой вопросы двусторонней повестки и противостояние пандемии COVID-19, включая борьбу с новым штаммом коронавируса «омикрон».