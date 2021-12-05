У девяти вернувшихся из ЮАР россиян подтвердили коронавирус

Короткая ссылка
У девяти вернувшихся в Россию из ЮАР россиян диагностировали коронавирус, штамм устанавливается, сообщили в Роспотребнадзоре.
У девяти вернувшихся из ЮАР россиян подтвердили коронавирус
  • РИА Новости

«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России, ранее размещённых в обсерваторе», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Уточняется, что всех прибывших с положительным результатом теста госпитализировали, пациенты находятся под медицинским наблюдением.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с лидером Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилом Рамафосой вопросы двусторонней повестки и противостояние пандемии COVID-19, включая борьбу с новым штаммом коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить