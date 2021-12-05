Военный эксперт прокомментировал инцидент над Чёрным морем с самолётом-разведчиком НАТО

Военный эксперт Александр Жилин в беседе с RT прокомментировал инцидент, произошедший 3 декабря, когда самолёт рейса Тель-Авив — Москва был вынужден над Чёрным морем сменить эшелон из-за самолёта-разведчика НАТО.

Он отметил, что полёты разведывательной авиации, стратегических бомбардировщиков и т. п. регламентируются международными договорённостями.

«Американцы прилетают к нам, а мы прилетаем к их границам. Ничего сверхъестественного в этом нет. Главное — соблюдать эти международные договорённости, чтобы не было опасностей всяких», — пояснил Жилин.

По его словам, в произошедшем 3 декабря инциденте виновен именно самолёт-разведчик НАТО.

«Потому что управление воздушным движением не может допустить, чтобы два летательных аппарата шли на одном эшелоне. Это исключено. Я даже не хочу представлять себе, что было бы, если бы эти два самолёта столкнулись. И дело не только в трагедии, что погибло бы много людей. Это мог бы быть такой казус белли, который обрушил бы мир в горячую фазу третьей мировой войны со всеми чудовищными последствиями», — отметил эксперт.

Он добавил, что интенсивность полётов в воздушном пространстве над Чёрным морем создаёт угрозы.

Ранее в Росавиации сообщили, что российские авиационные власти инициируют протест по инциденту над Чёрным морем по дипломатическим каналам.

3 декабря самолёт рейса Тель-Авив — Москва сменил эшелон из-за самолёта-разведчика НАТО, борт НАТО пересекал установленный для гражданских судов маршрут, а на запросы органов обслуживания воздушного движения не отвечал.