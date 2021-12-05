В Башкирии допустили возможность продления зимних каникул

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Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров допустил возможность продления школьных зимних каникул на неделю при неблагоприятной эпидемиологической ситуации среди учащихся.
В Башкирии допустили возможность продления зимних каникул
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Если мы почувствуем, что школьники болеют — сейчас же начинается сезонный грипп — тогда мы, возможно, подчёркиваю — возможно, можем продлить ещё на неделю каникулы», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам Хабирова, такая практика уже показала положительный результат осенью.

При этом ужесточать коронавирусные ограничения или вводить локдаун перед праздниками власти региона не планируют.

«Мы считаем, что на данный момент абсолютно сбалансированная система ограничений... Все необходимые меры мы приняли», — добавил он.

5 декабря оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 32 602 случая инфицирования коронавирусом.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 801 613 случаев COVID-19.

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