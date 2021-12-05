В России создадут федеральную систему санитарно-эпидемиологических сведений
- РИА Новости
«В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера... Система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Новая система будет частью проекта «Санитарный щит», цель которого заключается в сохранении здоровья граждан и их защите от возможных эпидемий.
Ответственность за формирование и ведение системы возложена на Роспотребнадзор.
За сутки в России выявили 32 602 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 32 974 заболевших.
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 801 613 случаев COVID-19.