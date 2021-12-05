В России создадут федеральную систему санитарно-эпидемиологических сведений

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил положение о создании федеральной информационной системы санитарно-эпидемиологических сведений в стране.
В России создадут федеральную систему санитарно-эпидемиологических сведений
  • РИА Новости

«В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера... Система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Новая система будет частью проекта «Санитарный щит», цель которого заключается в сохранении здоровья граждан и их защите от возможных эпидемий.

Ответственность за формирование и ведение системы возложена на Роспотребнадзор.

За сутки в России выявили 32 602 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 32 974 заболевших. 

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 801 613 случаев COVID-19.

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