Мишустин продлил временные правила работы вахтовиков до конца 2022 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении временных правил работы вахтовиков до конца 2022 года.

«Вахтовики продолжат работать по временным правилам, введённым из-за коронавируса, до 1 января 2023 года», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Согласно постановлению, работники обязаны перед заступлением на вахту пройти двухнедельный карантин, оплачиваемый по дневному тарифу за каждые сутки. При этом сотрудники, которые не могут работать из-за пандемии, должны получать не менее 2/3 оклада.

В кабмине отметили, что максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трёх месяцев при письменном согласии работника.

Власти Камчатского края с 1 ноября запретили брать на работу вахтовиков, которые не привиты вакциной от COVID-19.