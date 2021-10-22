На Камчатке запретили брать на работу не привитых от COVID-19 вахтовиков

Власти Камчатского края запретили c 1 ноября брать на работу вахтовиков, которые не привиты вакциной от COVID-19.

«Запретить с 1 ноября руководителям организаций, включая рыбохозяйственные, горнодобывающие и строительные, привлекать на сезонную (вахтовую) работу работников, невакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — приводит РИА Новости распоряжение губернатора края.

Исключения — недавно перенесенная болезнь и противопоказания к вакцинации.

Ранее эксперт по общественному здоровью, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о факторах, влияющих на заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19.